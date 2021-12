Calcio: Elmas tiene il Napoli in corsa in Europa League, Leicester ko 3-2 e playoff centrati (2)

(Adnkronos) – In apertura di secondo tempo il macedone trova la doppietta personale e riporta in vantaggio per i padroni di casa: controllo e tiro su scarico perfetto di Di Lorenzo. Dopo aver fatto una cosa buona, quest’ultimo ne fa una molto rischiosa: il palo salva l’appena conquistato vantaggio del Napoli sull’occasione di Maddison.

Spalletti inserisce Mertens, Rodgers risponde con Daka e la differenza la fa il belga più giovane. Gli inglesi crescono, i campani soffrono e il tecnico toscano sostituisce Demme con Manolas nel tentativo di difendere il risultato. Dietro si continua a soffrire ma il fortino regge agli attacchi inglesi fino al triplice fischio dell'arbitro.