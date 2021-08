Calcio: Emerson Palmieri, 'interesse Napoli fa piacere, con Spalletti ci sentiamo'

Roma, 16 ago. – (Adnkronos) – "Sapere dell'interesse del Napoli fa piacere, è un grande club. Sono ancora più contento, anche perché ho giocato poco la stagione scorsa con il Chelsea. Sceglierò l'opzione che riterrò migliore, ho ancora un po' di giorni per pensare a tutte le possibilità, per scegliere il posto giusto dove mi sentirò davvero desiderato".

Il terzino del Chelsea Emerson Palmieri si esprime così in merito al suo futuro nel corso di un'intervista a Espn Brasil.

"Spalletti a Roma è stato l'allenatore che mi ha dato l'opportunità di mettermi in gioco -aggiunge il 27enne italo-brasiliano-. Non è semplice avere pazienza con un ragazzo giovane in una piazza importante come Roma. È un allenatore saggio, un amico, ogni tanto ci sentiamo, mi ha fatto anche gli auguri di buon compleanno a inizio agosto".