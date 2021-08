Empoli, 25 ago. – (Adnkronos) – Andrea Pinamonti lascia l'Inter e approda all'Empoli. L'attaccante 22enne arriva in Toscana in prestito. Ad annunciare l'ufficialità dell'operazione è il club azzurro. "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Football Club Internazionale Milano per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di Andrea Pinamonti".