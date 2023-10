Calcio: equilibrio nelle quote tra Lazio e Atalanta, Castellanos a caccia del primo gol in Serie A

Roma, 6 ott. – (Adnkronos) – Dopo la felice parentesi europea e le vittorie per 2-1 sui campi di Celtic e Sporting Lisbona, Lazio e Atalanta si ritroveranno avversarie nell'ottava giornata di Serie A. L'ultimo successo biancoceleste all'Olimpico contro la Dea risale alla stagione 2016/2017: da allora si contano tre pareggi e tre vittorie bergamasche. Nonostante i precedenti e gli affanni iniziali in campionato della Lazio, secondo gli esperti di Better e Goldbet, il match sarà molto equilibrato, con una differenza minima tra le opzioni «1» e «2»: fissata a 2,70 la vittoria dei neroazzurri, a 2,75 quella della squadra di Maurizio Sarri; il segno «X», invece, vale 3,20.

Il buon rendimento della difesa atalantina, terza migliore del campionato dopo Inter e Bologna, spinge i bookie a puntare sull'Under, a 1,80, rispetto all'Over, proposto a 1,90. Per quanto riguarda i marcatori, in pole c'è Ciro Immobile, proposto a 2,75, ma in dubbio perla sfida a cuasa di un problema muscolare. Potrebbe essere quindi l'occasione per Valentin Castellanos, offerto a 3, così come Gianluca Scamacca, recuperato dall'infortunio e disponibile per il match di domenica. Vale 4 volte la posta, invece, una rete di Mattia Zaccagni o Ademola Lookman.