Londra, 6 ago. – (Adnkronos) – Esordio vincente per il Tottenham di Antonio Conte in Premier League. Gli 'Spurs' dopo esser passati in svantaggio contro il Southampton per il gol di Ward-Prowse al 12', hanno ribaltato il match grazie alle reti di Sessegnon al 21', Dier al 31', Kulusevski al 63' e all'autogol di Salisu al 61'.

Esordio anche per Ivan Perisic: 24 minuti più recupero per l'ex Inter al posto di Sessegnon.