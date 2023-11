Calcio: Europa League, Atalanta-Sporting Lisbona 1-1, bergamaschi agli ottavi di finale**

Bergamo, 30 nov. - (Adnkronos) - Pareggio per 1-1 tra Atalanta e Sporting Lisbona in un match della quinta e penultima giornata del gruppo D di Europa League, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. Al vantaggio bergamasco con Scamacca al 23', replica Edwards al 56'. Nell'altro match ...

Bergamo, 30 nov. – (Adnkronos) – Pareggio per 1-1 tra Atalanta e Sporting Lisbona in un match della quinta e penultima giornata del gruppo D di Europa League, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. Al vantaggio bergamasco con Scamacca al 23', replica Edwards al 56'. Nell'altro match vittoria esterna per 1-0 dei polacchi del Rakow contro lo Sturm Graz. In classifica gli orobici sono primi con 11 punti e qualificati agli ottavi di finale, segue a 8 lo Sporting che avanza al playoff, chiudono a quota 3 Sturm Graz e Rakow che si giocheranno all'ultima giornata il terzo posto, che significa playoff di Conference League.