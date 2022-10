Calcio: Europa League, Betis Siviglia-Roma 1-1**

Siviglia, 13 ott. – (Adnkronos) – Pareggio per 1-1 tra Betis Siviglia e Roma nel match valido per la quarta giornata del gruppo C di Europa League, disputato allo stadio 'Benito Villamarín' di Siviglia. Al vantaggio dei padroni di casa con Canales al 34', replica Belotti al 53'.

In classifica gli spagnoli guidano con 10 punti, 6 in più dei giallorossi che agganciano momentaneamente al 2° posto i bulgari del Ludogorets, impegnai alle 21 contro i finlandesi dell'Hjk Helsinki, fanalini di coda a quota 1.