Roma, 13 set. – (Adnkronos) – Il montenegrino Nikola Dabanović è l'arbitro chiamato a dirigere Midtjylland-Lazio, match valido per la seconda giornata del gruppo F di Europa League, in programma giovedì 15 settembre alle 18.45. Il rumeno Radu Petrescu arbitrerà invece Roma-Hjk Helsinki, incontro del gruppo C, in programma allo stadio Olimpico alle ore 21.