Calcio: Europa League, Friburgo-Juventus 0-1 dopo il primo tempo

Friburgo, 16 mar. – (Adnkronos) – La Juventus conduce 1-0 sul Friburgo al termine del primo tempo del match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, in corso di svolgimento all'Europa-Park Stadion della città tedesca. A decidere sin qui la partita il calcio di rigore trasformato da Vlahovic al 45'. Tedeschi in dieci per l'espulsione di Gulde al 44' per doppia ammonizione. All'andata i bianconeri hanno vinto per 1-0.