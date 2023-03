Calcio: Europa League, Friburgo-Juventus 0-2, bianconeri ai quarti**

Friburgo, 16 mar. - (Adnkronos) - La Juventus si qualifica ai quarti di Europa League. I bianconeri, già vincitori per 1-0 all'Allianz Stadium una settimana fa, si impongono per 2-0 al Friburgo nel match di ritorno disputato all'Europa Park Stadion della città tedesca. A deci...

Friburgo, 16 mar. – (Adnkronos) – La Juventus si qualifica ai quarti di Europa League. I bianconeri, già vincitori per 1-0 all'Allianz Stadium una settimana fa, si impongono per 2-0 al Friburgo nel match di ritorno disputato all'Europa Park Stadion della città tedesca. A decidere il match un rigore di Vlahovic al 45' e un gol di Chiesa al 95'. Il Friburgo gioca in dieci dal 44' per l'espulsione di Gulde per doppia ammonizione.