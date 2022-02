Napoli, 24 feb. – (Adnkronos) – I giocatori di Napoli e Barcellona prima dell'inizio del match di ritorno degli spareggi per entrare negli ottavi di finale di Europa League hanno mostrato insieme uno striscione con la scritta "No War" contro il conflitto in Ucraina.

La terna arbitrale della partita è russa e a dirigere la sfida c'è Sergei Karasev.