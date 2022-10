Calcio: Europa League, Immobile da record non basta alla Lazio, con lo Sturm Graz finisce 2-2

Roma, 13 ott. – (Adnkronos) – Terza partita di fila in Europa League senza vittoria per la Lazio che non va oltre al pari per 2-2 in casa contro lo Sturm Graz nell'equilibratissimo gruppo F di Europa League con quattro squadre a quota 5 punti dopo 4 partite (Midtjylland e Feyenoord oltre ad austriaci e biancocelesti).

Il risultato finale è figlio di quanto accade nei minuti conclusivi della prima frazione: dopo una serie di occasione capitate ad Immobile e Basic e la clamorosa traversa di Pedro, è Zaccagni a conquistare il calcio di rigore che il centravanti biancoceleste trasforma e che gli consente di stabilire un nuovo record. E' il gol numero 21 in Europa con la maglia della Lazio, quello che gli permette di staccare definitivamente Simone Inzaghi al primo posto tra i bomber biancocelesti.

Pochi minuti dopo però Lazzari, protagonista di diversi momenti di tensione con gli avversari, si fa ammonire per la seconda volta e lascia i suoi in dieci.

La formazione austriaca capitalizza immediatamente e ad inizio del secondo tempo trova la rete dell'1-1 con il 19enne Boving. Cambia completamente l'inerzia della partita e la Lazio trema in più di un'occasione, tenuta in piedi dalle parate di Provedel. Sarri si gioca la carta Milinkovic-Savic e l'ingresso del serbo rivitalizza i suoi, che trovano a circa 20' dalla fine il nuovo vantaggio con Pedro, il cui destro non viene trattenuto Siebenhandl.

Sembra fatta, ma lo Sturm Graz ha più energie e tiene meglio il campo e ancora uno scatenato Boving trafigge Provedel per la seconda volta e impone un 2-2 che resiste fino al fischio finale. La Lazio è così costretta a giocarsi il passaggio del turno nelle ultime due partite in casa con il Midtjylland e in trasferta con il Feyenoord.