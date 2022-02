Calcio: Europa League, l'Atalanta batte 2-1 in rimonta l'Olympiacos con una doppietta di Djimsiti (2)

(Adnkronos) – Nel secondo tempo dentro Koopmeiners e Boga, per i deludenti Pessina e Muriel. Boga dà la scossa al cinquantesimo con una azione personale partita dalla fascia e conclusa con un tiro fuori di poco, poi Malinovskyi su punizione impegna Vaclik alla parata.

Nel giro di due minuti, tra il 61' 3 eil 63' la svolta del match. Due calci d'angolo di Malinovskyi vengono ribattuti in rete entrambi da Djimsiti, il primo con un bell'inserimento di testa, mentre il secondo è un erroraccio della retroguardia, con Reabciuk che prova a spazzare e lascia lì il pallone, poi girato in porta dal difensore albanese.

L'ultima mezz'ora non dice granché, con l'Olympiacos che gioca ancora in contropiede e l'Atalanta che prova Pasalic come centravanti.

L'unica opportunità capita sui piedi di Camara, incapace nel controllare davanti a Musso dopo un errore di Koopmeiners. Tra una settimana il ritorno al Pireo.