Calcio: Europa League, le formazioni di Atalanta-Sporting, Lookman e Scamacca dal 1'

Bergamo, 30 nov. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Atalanta-Sporting Lisbona, match valido per la quinta giornata del gruppo D di Europa League, in campo alle 18.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Per gli orobici confermata la formazione della vigilia con diverse novità rispetto alla formazione vista contro il Napoli. Staffetta sia in porta (Musso al posto di Carnesecchi) che sugli esterni (spazio ad Hateboer e Ruggeri). Torna De Roon in mezzo dopo la squalifica di sabato, in attacco c'è Scamacca con Lookman. Questi gli 11 iniziali:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman, Scamacca. All. Gasperini.

SPORTING (3-4-3): Adan; Diomandé, St. Juste, Inacio; Esgaio, Hjulmand, Morita, Matheus Reis; Goncalves, Gyokeres, Trincao. All. Amorim.