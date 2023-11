Calcio: Europa League, le formazioni di Slavia Praga-Roma

Praga, 9 nov. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Slavia Praga-Roma, match valido per la quarta giornata del gruppo G di Europa League, in programma alle 18.45 alla Fortuna Arena della capitale della Repubblica Ceca. Mourinho non rinuncia a Lukaku: in attacco con lui c...

Praga, 9 nov. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Slavia Praga-Roma, match valido per la quarta giornata del gruppo G di Europa League, in programma alle 18.45 alla Fortuna Arena della capitale della Repubblica Ceca. Mourinho non rinuncia a Lukaku: in attacco con lui c'è Belotti, parte fuori Dybala. A sinistra non c'è Zalewski influenzato, al suo posto gioca El Shaarawy. Paredes in regia, riposa Cristante. In porta Svilar. Questi gli 11 iniziali:

SLAVIA PRAGA (3-4-3): Mandous; Masopust, Ogbu, Holes; Doudera, Zafeiris, Dorley, Boril; Jurecka, Chytil, Provod. All: Trpisovsky.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Aouar, Paredes, Bove, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. All: Mourinho.