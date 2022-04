Calcio: Europa League, le formazioni ufficiali di Atalanta-Lipsia

Bergamo, 14 apr. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Atalanta e Lipsia, in campo alle 18.45 al Gewiss Stadium di Bergamo per il match di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Gasperini si affida a Zapata al centro dell'attacco con Malinovskyi e Boga alle spalle, per Tedesco in avanti la solita coppia Nkunku-André Silva, con Dani Olmo trequartista.

Questi gli 11 iniziali.

Atalanta (3-4-2-1) – Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Boga; Zapata. All: Gasperini.

Lipsia (3-4-1-2) – Gulácsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angeliño; Dani Olmo; Nkunku, André Silva. All: Tedesco.