Calcio: Europa League, le formazioni ufficiali di Barcellona-Napoli

Barcellona, 17 feb. -(Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Barcellona e Napoli in campo al Nou Camp alle 18.45 per l'andata del playoff di Europa League. Xavi cambia un uomo nella linea difensiva già andata in difficoltà nel derby contro l'Espanyol, schierando Mingueza a destra.

In attacco titolare Aubameyang con Traoré e Torres al suo fianco. Riposa Busquets a centrocampo: de Jong con Pedri e Nico Gonzalez. Luciano Spalletti punta su Osimhen per guidare il suo reparto offensivo, con Mertens in panchina. A centrocampo si rivede dal 1' Anguissa in coppia con Fabian. Elmas e Zielinski con Insigne in trequarti. Questi gli 11 iniziali:

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Mingueza, Piqué, Garcia, Alba; Nico Gonzalez, De Jong, Pedri; Traoré, Aubameyang, Torres.

Allenatore: Xavi.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Fabian Ruiz, Anguissa; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.