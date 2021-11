Varsavia, 4 nov. – (Adnkronos) – Il Legia Varsavia è in vantaggio per 1-0 sul Napoli al termine del primo tempo del match valido per la quarta giornata del gruppo C di Europa League, in corso di svolgimento allo stadio Józef Piłsudski della capitale polacca.

A decidere sin qui la partita il gol di Emreli al 10'.