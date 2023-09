Calcio: Europa League, lettone Treimanis arbitra Sheriff-Roma

Roma, 19 set. - (Adnkronos) - E' il lettone Andris Treimanis l'arbitro designato per la partita di Europa League Sheriff-Roma, valida per il gruppo G in programma giovedì 21 alle 18:45. L'israeliano Roi Reinsheiber dirigerà invece Atalanta-Rakov, valida per il gruppo D e...

Roma, 19 set. – (Adnkronos) – E' il lettone Andris Treimanis l'arbitro designato per la partita di Europa League Sheriff-Roma, valida per il gruppo G in programma giovedì 21 alle 18:45. L'israeliano Roi Reinsheiber dirigerà invece Atalanta-Rakov, valida per il gruppo D e in programma sempre giovedì ma alle ore 21.