Nantes, 23 feb.

– (Adnkronos) – La Juventus è in vantaggio per 2-0 sul Nantes al termine del primo tempo del match di ritorno del playoff di Europa League in corso di svolgimento allo stadio della Beaujoire della città francese. A decidere sin qui il match la doppietta di Di Maria, a segno al 5' e al 20' su rigore. Padroni di casa in 10 dal 18' per l'espulsione di Pallois. Il match d'andata all'Allianz Stadium finì 1-1.