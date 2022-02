Napoli, 24 feb. – (Adnkronos) – Il Barcellona è in vantaggio per 3-1 sul Napoli al termine del primo tempo del match di ritorno del playoff di Europa League, in corso di svolgimento allo stadio 'Maradona' della città partenopea. Per i catalani a segno Alba al 9' e De Jong al 13', Insigne accorcia le distanze su rigore al 23', Piqué al 45' fissa il punteggio sul 3-1.

All'andata al Nou Camp le due squadre hanno pareggiato 1-1.