Calcio: Europa League, Napoli-Leicester 3-2, azzurri ai playoff

Napoli, 9 dic. – (Adnkronos) – Il Napoli batte 3-2 il Leicester in un match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo C di Europa League, disputato allo stadio 'Maradona' della città partenopea. Per gli azzurri in gol Ounas al 4' ed Elmas autore di una doppietta al 24' e al 53', gli inglesi in rete con Evans al 27' e Dewsbury-Hall al 33'.

Nell'altra partita del girone i russi dello Spartak Mosca vincono 1-0 in trasferta a Varsavia contro il Legia. Nella classifica del gruppo chiude primo e va direttamente agli ottavi di finale lo Spartak con 10 punti, gli stessi del Napoli che chiude però secondo per aver perso entrambi gli scontri diretti e dovrà disputare i playoff a febbraio. Il Leicester va invece ai playoff di Conference League.