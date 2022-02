Atene, 24 feb. – (Adnkronos) – L'Atalanta vola agli ottavi di finale di Europa League. Dopo aver vinto 2-1 in casa una settimana fa i nerazzurri sconfiggono 3-0 in trasferta l'Olympiacos in un match disputato allo stadio Georgios Karaiskakis di Atene.

A decidere l'incontro il gol di Maehle al 40' e la doppietta di Malinovskyi, a segno al 67' e al 69'.