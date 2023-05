Calcio: Europa League, parte la missione finale per la Juve, contro il Siviglia quote favorevoli

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Alzare il primo trofeo europeo del nuovo secolo e tornare a vincere un titolo che manca dalla Coppa Italia del 2021. La Juventus, di nuovo in semifinale di Europa League dopo nove anni, affronta il Siviglia, capace di vincere invece quattro delle ultime nove edizioni della competizione. Per i bookmaker nel match di andata sarà successo bianconero, offerto tra l'1,75 di William Hill e l'1,78 di Planetwin365 ,contro il colpo spagnolo fissato a 5 volte la posta. Oscilla invece tra 3,45 e 3,50 il pareggio, come nell’ultimo precedente allo Stadium tra le due formazioni nel 2016.

Proprio in quell’occasione e nella sfida di un anno prima – entrambe in Champions League – arrivarono due Under 2.5, esito in pole anche giovedì sera, a 1,63, su un match con almeno tre gol visto a 2,14. Gli uomini di Allegri sono favoriti anche nel testa a testa per il passaggio del turno, a 1,66 contro il 2,10 della quinta finale spagnola nelle ultime dieci stagioni. Per quanto riguarda invece i possibili marcatori del match, il tris di Dusan Vlahovic – a segno nelle ultime due di Serie A – si gioca a 2,35 mentre il primo centro stagionale di un Paul Pogba in ripresa vale 4 volte la posta.