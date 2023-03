Calcio: Europa League, per bookie Juventus e Roma vedono la qualificazione

Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - Difendere l’1-0 ottenuto allo Stadium per accedere ai quarti di finale di Europa League. La Juventus di Massimiliano Allegri, reduce da due vittorie consecutive, è ospite del Friburgo con due risultati utili su tre per entrare tra le migliori otto della com...

Roma, 15 mar. – (Adnkronos) – Difendere l’1-0 ottenuto allo Stadium per accedere ai quarti di finale di Europa League. La Juventus di Massimiliano Allegri, reduce da due vittorie consecutive, è ospite del Friburgo con due risultati utili su tre per entrare tra le migliori otto della competizione.

Partita da tripla in Germania, con in vantaggio il colpo esterno proposto a 2,35 su William Hill contro il 3,20 della vittoria dei padroni di casa, stessa quota del pareggio che significherebbe qualificazione per la Juve, nettamente favorita nel testa a testa a 1,20 contro il 4,33 della qualificazione del Friburgo. I tifosi della Vecchia Signora sperano nel risveglio di Dusan Vlahovic, senza reti dal 16 febbraio: il ritorno al gol del centravanti serbo si gioca a 3,10.

Può permettersi di perdere addirittura con un gol di scarto la Roma in casa della Real Sociedad dopo la vittoria per 2-0 dell’andata. Partita difficile per i giallorossi, costretti a inseguire in quota: avanti il segno 1 a 2,10, sale a 3,20 il pareggio con il bis giallorosso proposto a 3,80. Poca storia invece per il passaggio del turno con gli uomini di Mourinho visti ai quarti in quota a 1,14 contro il 5 del ribaltone basco. Per quanto riguarda invece il risultato finale vale 8 volte la posta lo 0-1 mentre la vittoria per 2-0 a favore della Real Sociedad, che significherebbe supplementari, si attesta a 9.

Missione rimonta per la Lazio, l’unica italiana sconfitta nella gara di andata. Per i biancocelesti è d’obbligo la vittoria, offerta a 2,40 dai quotisti di William Hill contro il 2,70 di un nuovo successo dell’AZ Alkmaar. Sale a 3,20 il segno X.

Prevista una partita da “Goal” come all’Olimpico e in tutte le gare interne di coppa giocate dagli olandesi, in pole a 1,72 sul No Goal proposto a 2. Sarri in una gara così delicata si affida al suo uomo di maggior esperienza internazionale, Pedro, già a segno all’andata e dato tra i marcatori a 3,70 volte la posta.

Cerca la sesta vittoria consecutiva la Fiorentina di mister Italiano. Nel match di giovedì scorso al “Franchi” successo di misura per i viola contro il Sivasspor, favoriti anche in Turchia a 1,60, proposto a 3,60 il pareggio con il colpo dei padroni di casa offerto a 5. I toscani vanno a segno da sette partite di fila: l’ottava gara con gol per Jovic e compagni si gioca a 1,15. Proprio il centravanti serbo, capocannoniere della competizione, vuole allungare in vetta alla classifica dei bomber: la rete del 7 della Fiorentina è data a 2,37 su William Hill.