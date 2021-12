Roma, 13 dic. (Adnkronos) – Sorteggio non fortunato anche per la Lazio che nei playoff di Europa League pesca i portoghesi del Porto. Le gara di andata sono in programma il 17 febbraio, quelle di ritorno il 24 febbraio. Le vincitrici sfideranno le otto vincitrici dei gironi negli ottavi.

La finale di Europa League è in programma il 18 maggio 2022 allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia.