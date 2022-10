Calcio: Europa League, Roma-Betis Siviglia 1-2**

Roma, 6 ott. – (Adnkronos) – Il Betis Siviglia batte 2-1 la Roma in un match valido per la terza giornata del gruppo C di Europa League, disputato allo stadio Olimpico. Al vantaggio giallorosso con Dybala su rigore al 34' replicano Rodriguez al 42' e Luiz Henrique all'88'.

I padroni di casa chiudono in 10 per l'espulsione di Zaniolo al 94'. Nell'altro incontro del girone pari per 1-1 tra i finlandesi dell'Hjk Helsinki e i bulgari del Ludogorets. In classifica comanda il Betis con 9 punti, poi il Ludogorets a 4, segue la Roma a 3, Hjk fanalino di coda a quota 1.