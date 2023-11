Calcio: Europa League, Roma favorita nelle quote sul Servette, Lukaku vuole tornare al gol

Roma, 29 nov. – (Adnkronos) – Due risultati su tre per la Roma nel match di domani contro il Servette. Un pari chiuderebbe il discorso qualificazione con una giornata di anticipo, una vittoria alimenterebbe le speranze di soffiare il primo posto del girone allo Slavia Praga, evitando così lo spareggio con le terze classificate della Champions. I giallorossi sono favoriti tra 1,80 e 1,83 nelle previsioni degli esperti di Planetwin365 e William Hill, mentre il successo dei padroni di casa, che permetterebbe loro di tornare in corsa per i primi due posti, è in lavagna tra 4 e 4,02; segno «X» fissato a 3,75.

Come detto, sarà importante per la squadra di Mourinho vincere con molti gol di scarto, per ridurre il gap sulla differenza reti con lo Slavia, al momento avanti 8 a 5. Gli analisti, dunque, si aspettano un match con almeno tre gol: ipotesi Over avanti a 1,72 rispetto all’Under, in quota a 2. Dopo essere andato a segno per quattordici gare consecutive di Europa League, Romelu Lukaku ha interrotto la striscia positiva nell’ultimo incontro in casa dello Slavia Praga: il suo ritorno al gol è offerto a 1,90, seguito da Paulo Dybala a 2,55. Si giocano a 2,75 Andrea Belotti e Sardar Azmoun, che domani potrebbero avere una chance dal primo minuto; proposto a 3, invece, il bomber degli svizzeri, Chris Bedia, match-winner della sfida contro lo Sheriff Tiraspol.