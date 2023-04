Calcio: Europa League, Roma missione 'remuntada' contro il Feyenoord

Roma, 19 apr. – (Adnkronos) – Servirà la Roma vista all’Olimpico contro Salisburgo e Real Sociedad per centrare la terza semifinale europea consecutiva. Contro il Feyenoord, capace di sconfiggere i giallorossi 1-0 nell’andata giocata in Olanda, avanti il segno 1 proposto a 1,85 su William Hill, sale a 3,50 il pareggio – come nell’unico precedente italiano – tra le due squadre con il colpo olandese visto a 4,50. Nelle cinque partite a eliminazione diretta nella competizione solo No Goal per la Roma, esito in pole anche giovedì sera a 1,66 sul Goal fissato a 2,10. Per quanto riguarda invece il risultato esatto, il terzo 2-0 casalingo consecutivo in Europa dei giallorossi, che varrebbe la qualificazione, si gioca a 8 volte la posta.

La Juventus, dopo la sofferta vittoria casalinga, è ospite dello Sporting Lisbona con la possibilità di giocare per la qualificazione con due risultati su tre. I bianconeri però, vincenti nelle ultime due sfide esterne di Europa League, inseguono in quota, a 3,40 contro il 2,25 del segno 1. Nel mezzo il pari – come nell’unico precedente in Portogallo del 2017 – a 3,25. Dusan Vlahovic, a secco dall’ultima trasferta europea in casa del Friburgo, punta al gol offerto a 4 mentre per i quotisti di William Hill tra i padroni di casa in pole c’è Pedro Goncalves a 3,10. Occhio anche all’opzione calci di rigore: l’esito deciso dal dischetto è offerto a 6,50.

Tutto in discesa per la Fiorentina dopo l’1-4 ottenuto in Polonia contro il Lech Poznan. I viola cercano la decima vittoria consecutiva in Conference League offerta a 1,27 contro il 10 del colpo ospite. Proposto a 4,75 il pareggio. Italiano si affida ai due capocannonieri della competizioni, Arthur Cabral e Luka Jovic, entrambi a quota sei reti: in pole il timbro del brasiliano, a 2,20 su quello del serbo ex Real Madrid, dato a 2,45.