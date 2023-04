Calcio: Europa League, Sanchez Martinez arbitra Feyenoord-Roma e Meler Juve-Sporting Lisbona

Nyon, 11 apr. - (Adnkronos) - José Maria Sanchez Martinez è l'arbitro designato per Feyenoord-Roma, andata dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì 13 aprile alle 18.45 allo stadio 'De Kuip' di Rotterdam. Il turco Halil Umut Meler dirigerà...

Nyon, 11 apr. – (Adnkronos) – José Maria Sanchez Martinez è l'arbitro designato per Feyenoord-Roma, andata dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì 13 aprile alle 18.45 allo stadio 'De Kuip' di Rotterdam. Il turco Halil Umut Meler dirigerà invece Juventus-Sporting Lisbona, in programma sempre giovedì 13 ma alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.