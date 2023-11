Calcio: Europa League, Servette-Roma 1-1**

Ginevra, 30 nov. - (Adnkronos) - Pareggio per 1-1 tra Servette e Roma, in un match della quinta giornata del gruppo G di Europa League, disputato allo stadio di Ginevra. Giallorossi in vantaggio al 21' con Lukaku, vengono raggiunti al 50' con Bedia. Nell'altro match del girone vittori...

Ginevra, 30 nov. – (Adnkronos) – Pareggio per 1-1 tra Servette e Roma, in un match della quinta giornata del gruppo G di Europa League, disputato allo stadio di Ginevra. Giallorossi in vantaggio al 21' con Lukaku, vengono raggiunti al 50' con Bedia. Nell'altro match del girone vittoria per 3-2 dello Slavia Praga sullo Sheriff Tiraspol. In classifica Slavia primo con 12 punti, capitolini a quota 10, Servette a 5 e Sheriff 1. La Roma è sicura almeno della qualificazione al playoff di Europa League contro le retrocesse dalla Champions League. Per la vittoria nel girone serve un successo all'Olimpico con lo Sheriff e sperare in un ko dello Slavia in casa con il Servette.