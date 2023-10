Calcio: Europa League, Sporting ko 2-1 e Atalanta in vetta a punteggio pieno nel girone

Lisbona, 5 ott. - (Adnkronos) - Importante successo in trasferta dell'Atalanta che si impone 2-1 a Lisbona contro lo Sporting e rimane salda in vetta al gruppo D di Europa League a punteggio pieno dopo due giornate con tre punti di vantaggio proprio sui portoghesi e sullo Sturm Graz, vincitore ...

Lisbona, 5 ott. – (Adnkronos) – Importante successo in trasferta dell'Atalanta che si impone 2-1 a Lisbona contro lo Sporting e rimane salda in vetta al gruppo D di Europa League a punteggio pieno dopo due giornate con tre punti di vantaggio proprio sui portoghesi e sullo Sturm Graz, vincitore nell'altro match del girone in trasferta per 1-0 sul Rakow, fanalino di coda a zero punti. Gli orobici giocano un gran primo tempo conquistando due gol di vantaggio grazie a Scalvini a segno al 33' e Ruggeri al 43' e nella ripresa contengono la reazione dei padroni di casa che si limitano al gol di rigore di Gyokeres al 76'.

All'Alvalade avvio equilibrato ma con il passare dei minuti la 'Dea' prende in meno la partita e trova il meritato vantaggio al 33', dopo una splendida azione corale con Zappacosta che triangola con Koopmeiners, affonda sulla destra e mette a centroarea per Scalvini che di piatto batte Adan. Dieci minuti più tardi arriva il raddoppio con un'azione sulla fascia sinistra, con Ruggeri che triangola con Lookman e si inserisce in area, si fa parare una prima conclusione dal portiere ma si fa trovare pronto sulla ribattuta, firmando il suo primo gol da calciatore professionista.

All'intervallo il tecnico dei padroni di casa Amorim cambia tre uomini e la sua squadra prende coraggio e metri di campo pur non costruendo chiare occasioni da gol fino al 31' quando accorciano le distanze dagli 11 metr: mani di Scalvini segnalato dal Var su una conclusione ravvicinata di Diomande, l'arbitro assegna il rigore che Gyokeres trasforma al 76'. Da quel momento lo Sporting attacca con ancora più furore e l'Atalanta sbanda in più di un'occasione ma riesce a reggere fino alla fine e porta a casa tre punti preziosissimi. La squadra di Gasperini adesso affronterà lo Sturm Graz. Si giocherà in Austria il 26 ottobre, ritorno a Bergamo il 9 novembre.