Calcio: Europa League, super Muriel non basta all'Atalanta, con lo Sturm Graz finisce 2-2

Vienna, 26 ott. – (Adnkronos) – L'Atalanta manca la terza vittoria in tre partite nel gruppo di D di Europa League. Gli orobici pareggiano per 2-2 in trasferta sul campo dello Sturm Graz. Al vantaggio dei padroni di casa con Prass al 13' replica la doppietta di Muriel, a segno al 34' e al settimo minuto di recupero del primo tempo. Al 52' austriaci in dieci per l'espulsione di Hierlander ma trovano comunque il pari grazie al rigore di Wlodarczyk all'80'. Le due squadra torneranno ad affrontarsi tra due settimane al Gewiss Stadium di Bergamo. I nerazzurri restano al comando del girone con 7 punti, 3 in più dello Sturm Graz e dello Sporting Lisbona, con i polacchi del Rakow fanalini di coda a quota 1.

Dopo una fase iniziale di studio gli austriaci trovano il vantaggio dopo 13 minuti. Prass controlla al limite e fa partire un destro apparentemente innocuo da poco dentro area, Toloi ci mette il piede nel tentativo di respingere la conclusione, facendo alzare la traiettoria e mettendo fuori causa Musso, che non avrebbe avuto problemi a intervenire. La Dea fatica a reagire e al 23' i padroni di casa vanno vicini al raddoppio: cross dalla sinistra e colpo di testa a botta quasi sicura di Stankovic, Musso salva la propria squadra con un grande intervento. Poco prima della mezz'ora la prima occasione degli ospiti schema su calcio di punizione, Muriel cerca Djimsiti sul secondo palo e il difensore fa una buona sponda di testa per Lookman. Il numero 11 controlla con la coscia e calcia al volo con il sinistro, il suo tiro è indirizzato in porta ma un difensore si trova sulla traiettoria e respinge.

Al 34' arriva il pari ad opera di Muriel: un rimpallo favorisce il colombiano, che controlla il pallone a 20 metri dalla porta e punta un avversario, tentando il tunnel. Il pallone passa e l'attaccante nerazzurro entra in area e fa partire un destro preciso che si infila all'angolino basso alla sinistra del portiere. Nel recupero della prima frazione l'Atalanta completa la rimonta grazia a un calcio di rigore concesso dall'arbitro, dopo aver rivisto l'episodio al Var, per un fallo di mano in area di Stankovic su tiro di Zappacosta. Dagli 11 metri Muriel firma il 2-1.

Subito pericolosissima la squadra di Gasperini in avvio di ripresa: break di Lookman, che apre a sinistra per Muriel, il colombiano calcia in porta con il sinistro ma non angola troppo e il portiere avversario respinge con i piedi. Al 7' i padroni di casa restano in dieci per l'espulsione di Hierlander. Ruggeri cerca la ripartenza, leggera trattenuta da parte del capitano dello Sturm e secondo cartellino per lui. Al quarto d'ora ancora Muriel devastante, salta un avversario con una finta di corpo e si lancia verso l'area avversaria. Apertura a sinistra per Lookman, che si accentra e prova il destro parato da Scherpen.

Al 22' ci prova Scamacca, entrato da pochi minuti, che carica un destro dalla lunga distanza: il tiro è centrale e Scherpen respinge in due tempi. Al 27' ancora insidiosa la Dea: azione avvolgente, De Ketelaere vede l'inserimento di Hateboer a destra, l'esterno calcia con tanta forza ma poca precisione e non trova la porta. Alla mezz'ora Scamacca sfiora il tris con un calcio di punizione dal limite fuori di un soffio.

Un minuto dopo austriaci vicini al pari: ripartenza immediata dopo la punizione di Scamacca, lungo lancio del portiere per Boving che salta De Roon e calcia a botta sicura: intervento provvidenziale di Hateboer, che in scivolata respinge e salva il risultato. Al 35' il pareggio arriva per davvero: fallo di mano di Kolasinac in area, l'arbitro assegna il rigore, dopo aver rivisto l'azione al Var e dagli 11 metri Wlodarczyk non sbaglia e fa 2-2. Al 42' buono spunto di Ederson, che scarica all'indietro per Scamacca che non controlla bene e calcia in equilibrio precario mandando il pallone abbondantemente alto. Nel finale Atalanta in forcing ma senza costruire chiare occasioni da rete.