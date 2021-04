Calcio: Europa League, Villarreal-Arsenal 2-1 nella semifinale di andata

Villarreal, 29 apr. – (Adnkronos) – Il Villarreal batte 2-1 l'Arsenal nella semifinale d'andata di Europa League disputata allo stadio 'De la Ceramica' della città spagnola. Le reti dei padroni di casa portano la firma di Trigueros al 5' e Albiol al 29'; i 'gunners' accorciano le distanze con Pepé al 71'.

Gli inglesi giocano in 10 dal 57' per l'espulsione di Ceballos per doppia ammonizione; all'80' si ristabilisce la parità numerica per l'espulsione di Capoué. Il ritorno si giocherà il 6 maggio a Londra.