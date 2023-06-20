Roma, 20 giu. – (Adnkronos) – L'olandese Allard Lindhout è l'arbitro chiamato a dirigere Francia-Italia, match valido per il gruppo D dell'Europeo Under 21, in programma giovedì alle 20:45 a Cluj in Romania.
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Calcio: Europeo Under 21, olandese Lindhout arbitra Francia-Italia
Roma, 20 giu. - (Adnkronos) - L'olandese Allard Lindhout è l'arbitro chiamato a dirigere Francia-Italia, match valido per il gruppo D dell'Europeo Under 21, in programma giovedì alle 20:45 a Cluj in Romania....