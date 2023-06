Calcio: Europeo Under 21, per bookie Italia tra le possibili outsider

Roma, 26 giu. – (Adnkronos) – Cancellata l’immeritata sconfitta subita nel match di esordio contro la Francia, l’Italia Under 21 ottiene contro la Svizzera una sofferta vittoria per 3-2 e ora punta al passaggio del turno. Gli Azzurri però non saranno padroni del loro destino, ma dovranno cercare di vincere contro la Norvegia e sperare in buone notizie dallo scontro diretto proprio tra Svizzera e Francia, che potrebbe portare all’eliminazione o addirittura regalare la vittoria del Girone D, comunque lontana a 5,95 su Scommessemania, con i transalpini – ancora a punteggio pieno – favoriti a 1,30, inseguiti dagli elvetici a 4,95. Tuttavia i ragazzi di Nicolato si sono rilanciati anche in chiave successo finale nella competizione, che manca ormai dal 2004. Su 888sport è in pole la Spagna, proposta a 4,50, con l’Inghilterra primo rivale a 5. Chiude il podio la Francia, a 6 volte la posta, proprio davanti l’Italia data vincente a quota 8.