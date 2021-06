Maribor, 3 giu. – (Adnkronos) – Il Portogallo è la prima finalista del campionato Europeo Under 21. I lusitani superano 1-0 la Spagna, in un match disputato a Maribor in Slovenia, grazie a un autogol di Jorge Cuenca al 35' della ripresa.

Il Portogallo attende la vincente di Germania-Olanda, in campo alle 21 a Székesfehérvár in Ungheria.