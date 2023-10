Calcio: Fagioli squalificato 7 mesi, le altre stangate per chi scommette

Roma, 18 ott. - (Adnkronos) - Non solo Fagioli. Anche se al momento l'inchiesta della Procura di Torino procede senza annunci o fughe di notizie, ci sono già altri due nomi di calciatori indagati per il caso delle presunte scommesse illegali. Si tratta di Nicolò Zaniolo e Sandro T...

Roma, 18 ott. – (Adnkronos) – Non solo Fagioli. Anche se al momento l'inchiesta della Procura di Torino procede senza annunci o fughe di notizie, ci sono già altri due nomi di calciatori indagati per il caso delle presunte scommesse illegali. Si tratta di Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, entrambi raggiunti dalla Polizia nel ritiro della Nazionale la settimana scorsa. Oltre a Nicolò Fagioli, autodenunciatosi alla Giustizia Sportiva e oggi squalificato per un anno (7 mesi lontano dai campi e 5 di percorso riabilitativo), anche i due centrocampisti ora in Premier League sono quindi stati iscritti al registro degli indagati. Non sarebbe, nemmeno in tempi recenti, la prima volta che il mondo delle scommesse illegali si incrocia con il calcio inglese.

Il caso più eclatante, ricorda Agipronews, è rappresentato da Ivan Toney. L'attaccante del Brentford ha infatti ricevuto 11 mesi di squalifica dopo aver violato addirittura per 262 volte le norme relative alle scommesse secondo i regolamenti della Football Association, in un periodo che va dal 25 gennaio 2017 al 23 gennaio 2021. Inizialmente la richiesta era di sospendere il calciatore per ben 15 mesi, data la scarsa collaborazione e il tentativo di occultare prove. Poi, un cambio di atteggiamento di Toney ha portato la FA a ridurre il tutto a meno di un anno.

Chi invece deve ancora cominciare a scontare la squalifica è Harry Toffolo. La pena per l'esterno del Nottingham Forest è sospesa fino alla stagione 2025/2026 ed è di cinque mesi. La sanzione è stata congelata e lo rimarrà ancora per questa annata e per la successiva. Inoltre, a Toffolo è stata comminata una multa da 25mila euro. Nel suo caso le violazioni, commesse tra il 2014 e il 2017, sono ben 375.

Michael Owen non è un nome qualsiasi nel mondo del calcio. L'ex centravanti britannico, Pallone d'oro nel 2001, è stato spesso oggetto di voci su un suo legame con il gioco illegale. Tra queste, però, spicca la testimonianza del fantino Kieren Fallon, accusato di aver deliberatamente perso 27 gare dal dicembre 2002 al settembre 2004 per favorire un giro di scommesse che ha fruttato circa 2 milioni di sterline. “Michael Owen mi mandava messaggi tutti i giorni, ma molte persone, come Owen, mi chiamavano per parlare delle corse”, raccontò al tempo Fallon.

Il caso di Kieran Trippier viaggia a cavallo tra l'Inghilterra e la Spagna. Nel 2019, ricorda ancora Agipronews, il terzino britannico fece scommettere alcuni suoi conoscenti sul suo trasferimento, ormai cosa fatta, dal Tottenham all'Atletico Madrid. Quest'azione gli costò una squalifica di dieci settimane da parte della FA, applicata anche a livello internazionale e quindi sulla sua nuova esperienza in Liga.

In questo caso, va precisato, si tratta soltanto di sospetti. Lucas Paquetà, vecchia conoscenza del Milan, è finito nel mirino della FA per alcune ammonizioni sospette. La notizia, riportata dal Daily Mail ad agosto, riguarda tre partite in cui il brasiliano ha ricevuto un cartellino giallo, precisamente quando il suo West Ham affrontava Aston Villa, Bournemouth e Leeds. In occasione di quegli incontri, infatti, si sono registrati flussi sospetti in una località del Brasile vicino a Rio de Janeiro. La FA, allertata della situazione, ha informato il giocatore e il suo club. Sarebbe questo il motivo per cui Paquetà non si è poi trasferito al Manchester City.