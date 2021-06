Roma, 7 giu. – (Adnkronos) – La Famiglia Angelucci smentisce l'interesse nell'acquisto di quote azionarie della Salernitana. E' quanto si legge in una nota della Finanziaria Tosinvest. "La Famiglia Angelucci, in merito a quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa circa l’interesse a rilevare quote azionarie della Salernitana, smentisce e precisa altresì che la notizia è destituita di ogni fondamento".