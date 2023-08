Calcio: è fatta per Lukaku alla Roma, il belga sbarca domani nella Capitale**

**Calcio: è fatta per Lukaku alla Roma, il belga sbarca domani nella C...

Roma, 28 ago. – (Adnkronos) – Fumata bianca per il passaggio in prestito di Romelu Lukaku dal Chelsea alla Roma. Dopo l'accordo raggiunto tra le società, con i giallorossi che verseranno nelle casse dei 'Blues' 5,8 milioni di euro, sono stati definiti anche l'ingaggio da 7,5 milioni di euro che percepirà il trentenne attaccante belga e le commissioni per l'agente. Domani pomeriggio Lukaku sbarcherà nella Capitale per iniziare l'avventura con la Roma.