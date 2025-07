Calcio femminile: Spagna conquista il mondo e punta all'Euro 2025

Diciamoci la verità: il calcio femminile è ancora un campo minato di pregiudizi e sessismo. Ma la Spagna sta dimostrando che, con determinazione e supporto, è possibile cambiare le carte in tavola. Le calciatrici spagnole non sono più delle nobodies; sono le protagoniste di una storia di resilienza che le ha portate a conquistare il titolo di campionesse del mondo nel 2023.

E ora, con lo sguardo rivolto all’Euro 2025, sono pronte a sfidare l’Inghilterra, un’altra potenza del calcio femminile. Chi avrebbe mai pensato che saremmo arrivati a questo punto?

Un percorso irto di ostacoli

Le calciatrici della nazionale spagnola hanno dovuto combattere per ogni singolo passo nel loro cammino verso il successo. Non si tratta solo di talento, ma di condizioni di lavoro adeguate, di allenamenti professionali e di rispetto. Marta Torrejon, ex giocatrice della nazionale, ha vissuto in prima persona la frustrazione di giocare in un ambiente che, per lungo tempo, sembrava considerarla un “perdita di tempo”. La realtà è meno politically correct: le calciatrici hanno dovuto chiedere a gran voce migliori condizioni di lavoro, ed è solo grazie a queste lotte che oggi possono competere ai massimi livelli. Ti sei mai chiesto quante battaglie sono state necessarie per arrivare fin qui?

Il vero cambiamento è avvenuto sotto la guida di Jorge Vilda, che ha sostituito l’ormai obsoleto Ignacio Quereda. Sotto Quereda, le calciatrici si sentivano trascurate, con allenamenti al di sotto degli standard che avrebbero meritato. Con Vilda, c’è stata una chiara evoluzione, ma non senza tensioni: dopo la vittoria al mondiale, la controversia legata al comportamento del presidente della federazione, Luis Rubiales, ha nuovamente messo al centro dell’attenzione le problematiche di genere nel calcio. Eppure, chi ha davvero il coraggio di affrontare questi temi scottanti?

Trionfi e sfide future

La Spagna ha dimostrato di avere la stoffa per vincere, e il trionfo nel mondiale del 2023 è stato il coronamento di anni di lotte e sacrifici. Tuttavia, la celebrazione è stata offuscata da eventi spiacevoli, come il bacio non consensuale di Rubiales a Jenni Hermoso. Questo incidente ha catalizzato l’attenzione su come le atlete siano spesso oggetto di sessismo, anche in un momento di massimo trionfo. Nonostante ciò, le giocatrici hanno continuato a lottare per il rispetto e la dignità, dimostrando che il loro talento non può essere oscurato da comportamenti inaccettabili. Ma è sufficiente questo per cambiare la mentalità collettiva?

Ora, con l’Euro 2025 all’orizzonte, la Spagna si prepara a sfidare l’Inghilterra, un altro gigante del calcio. La rivalità è accesa, e le giocatrici spagnole hanno un ulteriore motivo per vincere: dimostrare che il loro successo non è stato un caso, ma il risultato di un impegno costante e di una determinazione feroce. Non è un po’ ironico come la pressione possa spingere le persone a dare il meglio di sé?

Un futuro promettente

Il cambiamento nella mentalità e nelle strutture ha avuto un impatto diretto sul gioco. Le statistiche parlano chiaro: la Spagna si distingue per gol segnati, possesso palla e precisione nei passaggi. La professionalizzazione della liga femminile nel 2021 ha permesso alle atlete di dedicarsi completamente al calcio, un passo fondamentale per crescere come squadra e come individui. Patrì Guijarro, una delle stelle della nazionale, riconosce che il supporto dei club, in particolare del Barcellona, è stato cruciale per il progresso del calcio femminile nel paese. Ma cosa succederà quando il riflettore si spegnerà?

La Spagna non è solo un esempio di successo sportivo, ma anche di come il cambiamento sociale può influenzare positivamente le donne in ambiti tradizionalmente dominati dagli uomini. Il movimento femminista ha sostenuto queste atlete, rendendo il loro sogno di successo non solo una questione sportiva, ma anche un simbolo di lotta per l’uguaglianza. È il momento di riflettere: stiamo davvero facendo abbastanza per supportare queste donne straordinarie?

In conclusione, mentre ci prepariamo per la finale contro l’Inghilterra, è essenziale non dimenticare il percorso difficile che ha portato le calciatrici spagnole a essere dove sono oggi. Le loro vittorie sono il risultato di anni di lotta contro il sessismo e l’indifferenza. E, sebbene il futuro sembri luminoso, rimane un invito al pensiero critico: continueremo a sostenere le nostre atlete, o ci dimenticheremo di loro finché non sarà il momento di un’altra competizione? Il re è nudo, e ve lo dico io: non possiamo permettere che il loro sacrificio venga dimenticato.