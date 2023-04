Calcio: Ferlaino, 'non c'è bisogno di ricucire con i tifosi, Napoli è tutta in festa'

Calcio: Ferlaino, 'non c'è bisogno di ricucire con i tifosi,...

Napoli, 3 apr. – (Adnkronos) – "Non c'è bisogno di ricucire alcun rapporto, tutti i tifosi del Napoli stanno allestendo la città di striscioni e bandiere azzurre. Napoli è felice e contenta". Lo dice l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, ai microfoni de 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento. "Cosa succederà quando il Napoli vincerà lo scudetto? Quello che è successo le prime due volte che ha vinto. Ma certo dopo 33 anni il pubblico napoletano è contento, lo vedo in ogni quartiere dove vado. Napoli è felice. La sconfitta di ieri è dovuta alla capacità del Milan di bloccare il gioco a centrocampo. Il Milan è riuscito a bloccare la fonte di gioco del Napoli e ieri si è ricordato di essere una grande squadra come quella dello scorso anno", aggiunge Ferlaino.