Calcio: Ferrara, 'scudetto? Lo aspettiamo da 33 anni, qualche giorno in più non fa differenza'

Calcio: Ferrara, 'scudetto? Lo aspettiamo da 33 anni, qualche giorno in ...

Calcio: Ferrara, 'scudetto? Lo aspettiamo da 33 anni, qualche giorno in ...

Calcio: Ferrara, 'scudetto? Lo aspettiamo da 33 anni, qualche giorno in ...

Roma, 30 apr. - (Adnkronos) - "Vincere nel proprio stadio sarebbe stato un altro godere, ma abbiamo aspettato 33 anni, qualche giorno in più non fa differenza". Lo dice l'ex difensore del Napoli Ciro Ferrara, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 1-1 degli azzurri con la S...