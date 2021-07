Calcio: Ferrari, 'accetto sentenza ma è possibile precedente, ricorrerò in appello' (2)

(Adnkronos) – “Se sulla sentenza sia pesata la mia simpatia verso la destra? Non faccio della dietrologia, il mio lavoro non contempla ragionamenti di questo tipo – dice ancora la Ferrari – Rispetto la decisione del giudice anche se ricorrerò in appello. Così come rispetto, in questo senso, l’opinione di un quotidiano autorevole come Libero.

Si è parlato molto di magistratura politicizzata ma questo non mi interessa, perché per me la magistratura è un faro di riferimento assoluto. In ogni caso – conclude – penso che il ministro della Giustizia dovrebbe trovare un minuto per riflettere sul ruolo del giornalismo e sul fatto che si possano esprimere delle critiche. E’ grave insultare chiunque, ma il giornalista ha un ruolo più esposto nel suo esercizio del dovere di critica e allora bisogna tutelarlo”.