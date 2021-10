Genova, 9 ott. – (Adnkronos) – "L'avvio di stagione è ottimo, solo per gli episodi non abbiamo qualche punto in più ma il gioco si vede e i punti verranno. Soprattutto quando in casa, spero presto, rientreranno i nostri tifosi, il 12° uomo che ci sta mancando molto".

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero commenta così, al 'Secolo XIX', l'avvio di stagione del club blucerchiato, 15° in classifica con 6 punti dopo 7 partite.