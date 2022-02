Calcio: Fifa, avviati colloqui costruttivi con associazioni agenti di tutto il mondo (2)

(Adnkronos) – “Vorremmo ringraziare le associazioni degli agenti che hanno partecipato per il loro contributo estremamente positivo al dialogo. C'è un obiettivo comune in termini di innalzamento degli standard etici e professionali di questo ruolo, a tutela dei giocatori e nell’ottica di promuovere una maggiore solidarietà e omogeneità contrattuale.

In definitiva, si tratta di salvaguardare l'integrità dello sport e garantire il corretto funzionamento del sistema per i trasferimenti", ha detto Luís Villas-Boas Pires, Responsabile Fifa degli agenti.

Dal 2017, e in linea con il progetto del Presidente della Fifa, La Visione 2020-2023: Fare del Calcio uno Sport Veramente Globale, la Fifa ha compiuto passi importanti verso la creazione di un sistema più equo e trasparente per i trasferimenti, con l’approvazione di tre pacchetti di riforma da parte del Consiglio Fifa.

Il nuovo Regolamento Fifa per gli Agenti dei Calciatori è parte integrante di questa volontà di riforma. Dopo un lungo processo avviato nel 2018, la FIFA ha condiviso la terza bozza con gli stakeholder del calcio nel dicembre 2021 per raccogliere un ultimo feedback generale, nell’ottica di arrivare all'approvazione del regolamento ed entrata in vigore dello stesso entro la fine dell'anno.

Il quadro normativo per gli agenti del calcio proposto dalla Fifa è in linea con quanto emerge dalla Relazione del Parlamento Europeo in ordine alla propria politica in materia di sport e dalla Relazione del Comitato del Consiglio d'Europa in materia di governance del calcio entrambe delle quali hanno di recente riconosciuto e supportato l’iniziativa della Fifa di modernizzare l’attuale sistema per i trasferimenti.