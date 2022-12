Calcio: Fifa istituirà World Series di tornei amichevoli internazionali

Al Rayyan, 16 dic.

(Adnkronos) – La Fifa ha in programma una World Series di tornei internazionali amichevoli intercontinentali nei prossimi anni. La Fifa ha annunciato che l'idea fa parte della revisione delle finestre internazionali che vedranno anche le finestre separate di settembre e ottobre unite in un'unica finestra estesa per un massimo di quattro partite, dal 2025 in poi. Le partite delle World Series si giocheranno nella finestra di marzo degli anni pari -quando non ci sono le qualificazioni ai Mondiali o agli Europei- tra quattro squadre di diverse confederazioni.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha affermato che questi mini tornei consentiranno alle squadre di acquisire esperienza. Come la finestra di marzo, le interruzioni internazionali di giugno e novembre rimangono in vigore.