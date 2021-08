Calcio: Fifa lancia la compagna 'Reachout' per una migliore salute mentale (2)

(Adnkronos) – La depressione colpisce più di 260 milioni di persone nel mondo, mentre circa la metà di tutte le condizioni di salute mentale iniziano già all’età di 14 anni. Il suicidio è la quarta causa di morte nei giovani dai 15 ai 29 anni.

Tra i giocatori di calcio in attività, il 23% riporta disturbi del sonno, mentre il 9% ha riportato depressione e un ulteriore 7% soffre di ansia. Tra i giocatori in pensione, queste cifre aumentano, con il 28% che fatica a dormire e la depressione e l'ansia che colpiscono rispettivamente il 13% e l'11%. Il lavoro da casa, la disoccupazione, la chiusura delle scuole e l'isolamento sociale hanno colpito le persone in tutto il mondo durante la pandemia del Covid-19; le sfide per le persone con condizioni di salute mentale, per le quali l'accesso al trattamento è stato, in molti casi, interrotto, sono ancora maggiori.

"Mentre la pandemia di Covid-19 continua, è importante come sempre prendersi cura della nostra salute mentale e fisica", ha detto il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. "L'Oms è lieta di sostenere la campagna #ReachOut, guidata dalla Fifa per incoraggiare le persone a parlare della loro salute mentale". La campagna di sensibilizzazione video presenta leggende, giocatori attuali e ospiti speciali, che hanno prestato il loro sostegno a questa campagna di salute mentale, e a volte condividendo la loro esperienza vissuta.

La campagna viene condivisa sui canali digitali della Fifa, con kit multimediali forniti alle 211 associazioni membri della Fifa e alle agenzie di media per facilitare la diffusione e l'uso in Europa e oltre.

Nel frattempo, i giocatori di Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam rafforzano i consigli dell'Oms su come aiutare a mantenere le nostre menti sane, così come i nostri corpi, nell'edizione speciale Asean di #ReachOut.

Il segretario generale dell'Asean Dato Lim Jock Hoi ha sottolineato: "La salute mentale e il benessere sono importanti quanto la salute fisica e la sicurezza. Sotto la presidenza del Brunei Darussalam, l'Asean sta facendo passi avanti nella cooperazione con partner esterni sulla salute mentale, al fine di fornire alla comunità Asean i necessari e appropriati servizi di salute mentale e di supporto psicosociale".