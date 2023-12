Calcio: Fifa, nel 2023 spesi dai club oltre 800 mln nelle commissioni per i procuratori

Zurigo, 14 dic. - (Adnkronos) - La Fifa ha pubblicato l’annuale 'Report sugli agenti calcistici nei trasferimenti internazionali', dove è confermata la tendenza degli ultimi anni: i club spendono sempre di più in commissioni per i procuratori, con il totale del 2023 che...

Zurigo, 14 dic. – (Adnkronos) – La Fifa ha pubblicato l’annuale 'Report sugli agenti calcistici nei trasferimenti internazionali', dove è confermata la tendenza degli ultimi anni: i club spendono sempre di più in commissioni per i procuratori, con il totale del 2023 che ha superato gli 814 milioni di euro. E li supera abbondantemente considerando che i dati sono relativi soltanto ai trasferimenti 'internazionali' (da una federazione a un'altra) e dunque non tengono conto di tutti i colpi 'interni.

L’analisi della Federcalcio mondiale fotografa bene l’importanza sempre crescente che i procuratori hanno assunto nel calcio: se si pensa che nel 2014 il report parlava di 239 milioni di dollari spesi dai club in commissioni, significa che in 10 anni il dato si è quasi quadruplicato. Gli 814 milioni spesi in tutto nel 2023 per le commissioni agli agenti rappresentano il 10% della spesa complessiva fatta dai club sul mercato. Tradotto: ogni 10 milioni spesi, uno è per i procuratori, in media. Ciò non significa che tutti i procuratori si arricchiscano, anzi. In realtà il 90% delle commissioni sono inferiori al milione di dollari. In compenso, ci sono 224 operazioni con commissione superiore al milione di dollari che bastano a mettere insieme il 68,8% degli 888 milioni totali

Nel 2023 gli agenti sono stati coinvolti in un totale di 2051 trasferimenti internazionali. Di questi, in 1539 casi solo il club che ingaggiava aveva un agente, in 303 solo il club che cedeva e nei restanti 209 trasferimenti entrambi i club hanno avuto un agente a rappresentarli nel trasferimento. Il report Fifa si concentra poi sull’analisi della spesa federazione per federazione, con i club europei (affiliati alla Uefa) che contribuiscono all’86,6% della spesa mondiale per i procuratori. Nel dettaglio, la Premier League è il campionato che spende di più in commissioni agli agenti (281,3 milioni di dollari) con la Serie A al secondo posto: 115,7 milioni di dollari. Terza la Bundesliga con 89 mln, la Liga è solo sesta con 52,8 mln (meno delle metà dell’Italia). Incredibile la crescita dei dati relativi al campionato dell'Arabia Saudita, protagonista soprattutto dell’ultima sessione estiva di mercato. Tantissimi i giocatori approdati nella Saudi Pro League, altrettanti i procuratori che ne hanno curato gli interessi, guadagnando un totale di 86 mln di euro.