Calcio: Fifa revoca la sospensione dello Zimbabwe, può giocarsela per i mondiali

Roma, 12 lug. (Adnkronos/Xin) – La Fifa ha revocato il divieto allo Zimbabwe di partecipare ai tornei mondiali. Lo ha fatto sapere ieri il ministro dello sport, delle arti e della cultura del paese, Kirsty Coventry. La Fifa ha revocato il divieto lunedì, solo due giorni prima del sorteggio delle qualificazioni africane per i prossimi Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti. Il divieto è stato imposto più di un anno fa dopo quella che la Fifa considerava un'interferenza del governo nell'amministrazione dello sport, ha riferito l'agenzia di stampa statale New Ziana. Il divieto ha fatto seguito allo scioglimento, deciso dal governo, della Federcalcio dello Zimbabwe (Zifa), affiliata della Fifa. Nel frattempo è stato nominato un team di quattro membri per gestire gli affari di Zifa.